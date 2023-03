Polícia Militar abre inscrições para 2,8 mil vagas de soldados

Belo Horizonte, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) está com inscrições abertas para 2.821 vagas de soldados (283 para o sexo feminino). Os interessados têm até o dia 30/3 para garantir a participação no concurso para Curso de Formação de Soldados. As provas serão realizadas a partir do dia 7/5. O início das formações está previsto ainda para este ano.

Reforço

O concurso para a Polícia Militar será realizado em três etapas: Prova de Conhecimentos (objetiva); Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM).

Requisitos para o Curso de Formação e Soldados:

ser brasileiro (a);

ter nível superior de escolaridade;

estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

ter entre 18 e 30 anos de idade;

ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

possuir idoneidade moral;

ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

ter sanidade física e mental;

ter aptidão física;

ser aprovado em avaliação psicológica;

não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Outros concursos

A PMMG adianta, ainda, prazos para concursos já previstos para o primeiro semestre:

Curso de Formação de Oficiais

Inscrição: 3/4/2023 a 3/5/2023

Vagas: 180 (18 para o público feminino)

Mais informações neste link.

Quadro de Oficiais da Saúde

Inscrição: 20/3/2023 a 19/4/2023

Vagas: 60

Mais informações neste link.





Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Especialistas

Inscrição: 20/3/2023 a 19/4/2023

Vagas: 109