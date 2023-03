Pré-natal é tema de capacitação para agentes de saúde

Poços de Caldas, MG – No Espaço Cultural da Urca, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Atenção Básica de Poços de Caldas passaram por uma capacitação com objetivo de qualificar a atenção às gestantes e puérperas do município durante as visitas domiciliares.

A atenção de qualidade ao pré-natal é uma das principais estratégias para promover o desenvolvimento saudável do feto, bem como prevenir e detectar precocemente agravos maternos e fetais, além de contribuir na redução dos riscos de complicações durante a gestação, o parto e o puerpério. Por isso, a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretária de Saúde, deu início a capacitação aos 170 profissionais da Atenção Básica, a fim de preparar os profissionais de saúde para esse contexto.

Esta foi a primeira capacitação a ser realizada em 3 etapas com a divisão dos agentes de saúdes em 3 turmas para que todos sejam contemplados, sendo ministrada pelos alunos do 10º período do curso de Medicina da PUC Poços junto a equipe da Coordenação da Atenção Básica.

“Investir na atenção de qualidade ao pré-natal é uma de nossas prioridades. Nós sabemos, enquanto gestores de saúde, que, a partir dessa assistência qualificada e oferecida desde o início da gestação, podemos evitar diversas intercorrências na saúde do binômio mãe e bebê e, assim, enfrentar grande parte das causas de morbimortalidade desse público. Capacitar profissionais para esse trabalho é criar as condições para as gestantes serem bem atendidas e bem conduzidas”, explica a coordenadora da divisão de atenção básica à saúde, Camila Ferreira Bacelar Donato.

O secretário municipal de Saúde, Thiago de Paula Mariano, também esteve presente e ressaltou a importância da capacitação aos agentes de saúde da cidade. “Precisamos que exista uma uniformidade na condição nos pré-natais, por isso estamos nos reunindo com esses profissionais para capacitá-los e conversar sobre estratégias de como eles podem melhorar a cobertura e os atendimentos nas áreas em que atuam”, explicou Mariano.