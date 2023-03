Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 01, é de sol com poucas nuvens e possibilidades de chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta terça-feira é de 8 milímetros.

Minas Gerais

Nesta quarta-feira. 01, as condições meteorológicas são favoráveis ao aumento da nebulosidade e pancadas de chuva típicas da estação do verão, especialmente, no Sul e Oeste do estado, e não se descarta chuva localmente forte com raios e rajadas de vento.



O calor segue em todas as regiões mineiras e a temperatura pode chegar aos 36°C nas regiões Norte, Noroeste e no Vale do Jequitinhonha.