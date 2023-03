Secretário de saúde realiza visita para acompanhar vacinação com imunizante pfizer bivalente

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (27), o secretário municipal de saúde, Thiago Mariano, esteve na UBS Centro, para acompanhar de perto a vacinação contra a Covid-19.

O objetivo principal da visita foi verificar se as vacinas Pfizer bivalente já haviam sido devidamente entregues nas unidades de atendimento, bem como presenciar o início da vacinação com o novo imunizante.

Poços de Caldas recebeu do Ministério da Saúde 4.300 doses da vacina Pfizer bivalente, correspondendo a 30% do grupo prioritário a ser vacinado que, em um primeiro momento, fazem parte os idosos acima de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, e ainda pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos. “Já superamos a fase aguda da Covid-19 e Poços possui um esquema vacinal muito bem organizado, e estamos acompanhando de perto a vacinação nas UBS da cidade, fazemos um apelo à população para virem se vacinar para a cidade manter baixo os índices de contaminação e de casos graves”, pontuou Mariano.

A vacina Pfizer bivalente, que conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção para a variante Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação, composto pelas duas primeiras doses ou das vacinas monovalentes. Ressalta-se que estão liberadas para receber a vacina nessa primeira etapa, os idosos com 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituição de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos (com apresentação de declaração médica).

São considerados imunocomprometidas pessoas com transplante de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticóide e/ou ciclofosfamida; indivíduos em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses e pessoas com neoplasias hematológicas.

O município de Poços de Caldas receberá a vacina em lotes e a cada ovo lote, terá ampliação da faixa etária e público alvo, conforme será divulgado.

As pessoas podem se vacinar em todas as salas de vacina, das 08h às 16h30.

Documentação

-Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação.