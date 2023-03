“A Revolução dos Bichos” abre a indicação de leitura das bibliotecas públicas em março

Poços de Caldas, MG – “A Revolução dos Bichos”, clássico de George Orwell publicado em 1945, é a indicação de leitura das Bibliotecas Públicas desta semana. Cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da Granja do Solar se rebelam contra seus donos e tomam posse da fazenda, com o objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário, sob o slogan ”Quatro pernas bom, duas pernas ruim”.

Mas não demora muito para que alguns bichos – em particular os mais inteligentes, os porcos – voltem a usufruir de privilégios, restituindo aos poucos um regime de opressão, agora inspirado no lema “Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros”. A revolução dos bichos, de George Orwell, completou mais de sete décadas de existência. A obra é frequentemente recomendada em listas de leitura e considerada uma referência na literatura, uma fábula sempre atual e universal sobre poder, política e relações humanas.

O escritor George Orwell nasceu em 25 de junho de 1903, em Motihari, Índia Britânica. No ano de 1933, publicou seu primeiro livro, “Na pior em Paris e Londres”. Com a publicação do livro “A revolução dos bichos”, em 1945, George Orwell se tornou um dos mais famosos escritores ingleses no século XX. Foi um autor do modernismo, suas obras apresentam uma linguagem marcada pela simplicidade e objetividade, levando o leitor a refletir sobre liberdade e igualdade social.

Título: A Revolução dos Bichos

Autor: George Orwell

Primeira Editora: Secker and Warburg

Ano: 1945

Leia mais!

Toda semana, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das bibliotecas, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.

"A Revolução dos Bichos", de George Orwell, é a indicação de leitura da equipe da Biblioteca do Centro de Esportes e Artes Unificado (CEU) e está disponível para empréstimo em quatro das cinco unidades de acesso público que compõem o Sistema Municipal de Bibliotecas de Poços de Caldas.

