Caldense perde para o Ceará e está eliminada da Copa do Brasil

Poços de Caldas, MG – A Caldense fez novamente uma partida para ser esquecida na noite desta quarta-feira. O time de Poços de Caldas enfrentou o Ceará pela Copa do Brasil e acabou derrotado por 3×0, gols marcados por Janderson, Vitor Gabriel e Luvannor. Com o resultado a Veterana se despede da competição nacional e volta suas atenções para o Campeonato Mineiro e sua luta para fugir do rebaixamento. A equipe enfrentará o Pouso Alegre no sábado, 16h30, em Pouso Alegre e precisa vencer para tentar fugir do Torneio da Morte.

O jogo

A Caldense até que começou melhor a partida diante do Ceará. Mas o time comandado por Thiago Oliveira perdia muitas chances. No futebol quem não faz leva e logo o Ceará começou a gostar do jogo. Em rápido contra-ataque, Vitor Gabriel tocou para Erick, que serviu Janderson. O atacante alvinegro livrou-se da marcação e finalizou cruzado para abrir o placar.

Antes do final da primeira etapa, o Vozão chegou bem novamente. O lateral-direito Warley acertou um belo chute de fora da área e acertou a trave. Mas o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima para os visitantes.

Na volta do intervalo, o Alvinegro impôs um ritmo de jogo ainda mais forte e sacramentou a classificação.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o volante Arthur Rezende fez um belo lançamento para Vitor Gabriel, que driblou o zagueiro e com categoria para ampliar o marcador.

Com o 2 a 0 no placar, o técnico Gustavo Morínigo promoveu várias alterações ao longo do segundo tempo, duas delas participaram do terceiro gol do Time do Povo.

Aos 41 minutos, Jean Carlos finalizou da entrada da área, e no rebote do goleiro, o atacante Luvannor marcou o terceiro do Vozão na partida e fechou o placar em 3 a 0 para o Alvinegro.

CALDENSE – 0

Elissom; João Victor, Lula,Patrick Marcelino, Leozinho; Marcos, Aruá (Daniel), Fabrício Costa ; Mayco Felix (Luisinho), Erick Salles (Brown) e Bruninho (Aslen); Técnico: Thiago Oliveira

CEARÁ – 3

Richard; Caíque, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Lacerda; Warley (Igor) e Arthur Rezende (Richardson); Erick (Hygor), Castilho (Jean) e Janderson; Vitor Gabriel (Luvannor); Técnico: Gustavo Morínigo

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Vanderson Antônio Zanotti (ES) e Douglas Pagung (ES)

Cartões Amarelos: Ceará : Vitor Gabriel E Arthur Rezende

Estádio: Ronaldo Junqueira – Ronaldão

Local: Poços de Caldas (MG)