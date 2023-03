Destinos turísticos de Minas são apresentados em feira em Portugal

Belo Horizonte, MG – Minas Gerais desembarca, mais uma vez, na capital portuguesa para mostrar aos europeus que a Liberdade mora no estado a partir da sua identidade, cultura, cozinha, belezas naturais, patrimônios históricos – inclusive com reconhecimento mundial.

Até o dia 5/3, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, participa da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2023, uma das principais feiras internacionais de turismo, com um estande próprio preparado para receber agentes e operadores de viagens de todo o mundo, além de parceiros estratégicos, como investidores e representantes de redes hoteleiras e companhias aéreas.

O alto potencial do mercado emissor português foi confirmado na Pesquisa de Demanda Turística de 2022, realizada pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais, na qual identificou-se que o mercado europeu, em especial o português, representa hoje posição de destaque dentre os turistas estrangeiros que buscam Minas Gerais como destino, sendo o segundo maior emissor de turistas internacionais para o nosso estado.

Segundo dados da Embratur, em 2022 o Brasil se aproximou dos 4,2 milhões de turistas estrangeiros no país, e os portugueses estão entre os cinco principais emissores. Portugal reflete em torno de 23% dos visitantes que vêm a Minas, residentes na Europa, seguido do Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Dentre os países europeus, Portugal também está no topo do ranking de emissores de turistas para o Brasil.

Outro dado importante a se considerar é o ticket médio do turista estrangeiro, que se apresenta como maior do que o nacional, uma vez que sua estadia se destaca por ser mais extensa.

Reforçando a importância de promover o destino Minas Gerais frente a esse público, o Estado está entre os mais de 1.400 expositores e os 60 destinos internacionais da BTL, conhecida mundialmente por sua diversidade e alta qualidade na oferta turística. O principal objetivo é articular políticas públicas e criar estratégias e oportunidades que permitam que cada vez mais pessoas tenham interesse em conhecer os encantos e as belezas de Minas.

Com estande localizado ao lado do estande da TAP Linhas Aéreas, Minas é destaque logo na entrada do pavilhão, que contará também com outros estados do Brasil e a Embratur. A secretária-adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, é a representante do Governo de Minas na BTL e cumprirá uma extensa agenda, que conta com reuniões estratégicas com instituições locais, representantes do trade turístico internacional, investidores e governantes.