Equipe de moto patrulhamento da PM apreende menor envolvido no narcotráfico no bairro Santa Rita

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quinta-feira, 02, a equipe de moto patrulhamento da Polícia Militar apreendeu um menor envolvido no narcotráfico no bairro Santa Rita, zona leste da cidade. A ação faz parte das operações de combate ao tráfico de drogas na região.

Os policiais do GEPMOR (Grupo Especializado em Motopatrulhamento) abordaram o indivíduo próximo ao escadão da rua Edson Dias com a rua José Augusto de Rezende. Ao visualizar a polícia, o suspeito evadiu, o que chamou a atenção dos policiais. Como já havia outras ocorrências do mesmo fato na localidade e suspeitas sobre uso de menores para o crime, foi iniciada uma perseguição e o menor acabou detido na rua Senador Godoy.

Durante a busca pessoal, foram encontradas drogas em posse do menor, prontas para venda. Após a apreensão, a polícia ainda retornou ao ponto de fuga do suspeito e encontrou mais drogas, que totalizaram 107 pedras de crack, 10 papelotes de cocaína, R$ 988,50 e dois aparelhos de telefone celular.

O menor foi conduzido ao hospital para avaliação e emissão de laudo, e posteriormente encaminhado à delegacia. O indivíduo foi identificado e tem 17 anos de idade. A ação da equipe de moto patrulhamento da Polícia Militar é mais um passo importante no combate ao narcotráfico na cidade.