Hemominas registra mais de 310 mil doadores em 2022

Belo Horizonte, MG – Mais de 310 mil doadores de sangue captados, gerando a coleta aproximada de 259 mil bolsas de sangue, bem como a produção superior a 687 mil hemocomponentes, a realização de 4.124.625 de testes e exames laboratoriais para liberação das bolsas, além da inauguração de Postos Avançados de Coleta Externa (Paces) no interior de Minas, avanços nas pesquisas e procedimentos hemoterápicos e hematológicos. Destaque especial foi a recertificação concedida pela AABB/ABHH (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB) e Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular) ao Hemocentro de Belo Horizonte.



Estes foram alguns dos dados apresentados pela Fundação Hemominas, nesta quarta-feira (1/3), no Hemocentro de Belo Horizonte, junto à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Na oportunidade, também foi prestada homenagem pela Associação de Pessoas com Doença Falciforme (Dreminas) à fundação pelo atendimento humanizado às pessoas com doença falciforme.



“Nosso sangue é realmente de qualidade. E isso é fundamental quando atendemos, em nossos ambulatórios, cerca de 10 mil pacientes com predomínio de portadores de hemoglobinopatias, principalmente os afetados pela doença falciforme, e coagulopatias. Somos responsáveis pelo atendimento de 100% das crianças diagnosticadas com Doença Falciforme no estado, a partir do teste de triagem neonatal – o chamado teste do pezinho, programa que começou em 1998, em Minas Gerais. A cada ano, aproximadamente 100 novas crianças são cadastradas e iniciam o tratamento, principalmente profilático, que prevê também a necessária orientação às famílias nas várias unidades distribuídas no interior de Minas. Antes da triagem, as crianças não chegavam nem aos dois anos de idade; hoje, temos pacientes adultos”, destacou a presidente da Hemominas, Júnia Cioffi.

