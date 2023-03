Hospital de Pouso Alegre amplia hemodiálise

O Hospital Samuel Libânio ampliou o serviço de tratamento para hemodiálise (foto) em Pouso Alegre (MG). São cinco pontos extras de atendimento, o que vai permitir que mais de 30 pessoas sejam atendidas. A unidade também contratou mais um médico nefrologista e seis técnicos em enfermagem. O tratamento, atualmente, é feito em três sessões semanais. Com o reforço, o número de turno vai reduzir. Antes eram quatro turnos por causa da demanda que estava alta, mas agora serão oferecidos três para os pacientes. (Jornal Diário – Pouso Alegre)

Câmara debate vagas nas escolas

O direito à educação é previsto na Constituição, com a seguinte dimensão: “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Araguari, aconteceu uma audiência pública para tratar sobre o preceito constitucional do direito à vaga na escola pública. A reunião foi idealizada pelas vereadoras Eunice Mendes e Deda Lima. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Instituto promove cidadania

O Instituto Aprendiz, com sede em Barbacena, atua há 30 anos com educação, e tem por objetivo formar cidadãos íntegros e preparados para a vida. Em 2021, em parceria com a BIT Araxá, o Instituto Aprendiz promoveu uma parceria com o CONSEP (Conselho Comunitário de Segurança Pública). Foram disponibilizadas 15 vagas para reeducandos oriundos do sistema prisional que realizaram seus estudos do Ensino Fundamental e Médio via EJA (Educação de Jovens e Adultos), na modalidade à distância. (Correio de Araxá – Araxá)

12º Departamento de Polícia Civil recebe novas viaturas

O 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga recebeu oito viaturas novas, provenientes de um convênio firmado entre a Polícia Civil de Minas Gerais e o Senado Federal. As viaturas serão distribuídas entre as seis Unidades Regionais do Departamento, contemplando Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu. O recebimento de novas viaturas na área do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga também se deu devido a ações de controle e renovação de frota, sendo que no período de doze meses foram recebidas 33 viaturas novas, as quais foram distribuídas às Delegacias Regionais. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Vereadores aprovam projeto do Executivo

Em publicação extraordinária a edição 2131 do Jornal Oficial do Município traz a sanção da Lei 5900/23, aprovada pelos vereadores, que concede redução de multas e juros incidentes sobre tarifas e tributos do Município. Créditos tributários e não tributários do Município e tarifas oriundas do SAAE, vencidos até 31/12/2022, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não. (Integração – Itaúna)

Projeto de lei traz regras para transporte sanitário de pacientes em JF

Um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Antônio Aguiar (União) pretende autorizar a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a disponibilizar transporte sanitário para pacientes que necessitam de serviços de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, fisioterapia, consultas e exames especializados e revisão de cirurgia “a ser realizado por ambulâncias ou outros veículos autorizados”. A proposição iniciou tramitação na Câmara Municipal no último dia 7 e segue trâmite na Câmara Municipal. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Municípios da Regional de Alfenas diversificam ações de prevenção a IST’s

O mês de fevereiro foi marcado pelo carnaval e festividades. A folia esteve presente também nos eventos pré e pós carnaval e a descontração fez parte da rotina até mesmo daquelas pessoas que preferem se reunir com grupos menores. Mas, o clima de festividade não pode deixar de lado a conscientização e prevenção à saúde, especialmente no que tange às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As ISTs são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. (A Folha Regional – Muzambinho)

