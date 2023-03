PM prende grande quantidade de drogas, dinheiro e um rádio HT durante operação

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Poços de Caldas deflagrou uma operação na madrugada desta quarta-feira, 02/03/2023, visando combater o tráfico ilícito de drogas na cidade. A ação aconteceu na Rua Coronel Virgilio Silva, no bairro São João, onde havia denúncias de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes, conhecido, segundo Boletim de Ocorrència, como “Boca do Thiaguinho” pelas autoridades.

Durante a operação, as equipes policiais avistaram um indivíduo suspeito trajando camiseta regata preta com detalhes em vermelho, bermuda preta e balaclava também na cor preta, na entrada do portão de uma construção. Ao avistar os policiais, o suspeito empreendeu fuga em direção aos fundos da construção, que dá acesso a um riacho.

No entanto, ao evadir-se, o indivíduo deixou cair uma bolsa de nylon preta contendo uma grande quantidade de substâncias esbranquiçadas, embaladas em pedaços de plástico preto, semelhante a cocaína, pronta para ser comercializada ilegalmente. Além disso, foram encontrados também várias notas de dinheiro de pequeno valor e um rádio comunicador digital da marca Baofeng.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde foram contabilizados e catalogados. No total, foram encontrados 719 papelotes de cocaína e R$ 3.531,00 em notas diversas.

A Polícia Militar de Poços de Caldas segue com as investigações para identificar e prender os envolvidos no tráfico de drogas na região, reiterando o compromisso de combater o crime e garantir a segurança da população.

MATERIAIS APREENDIDOS:

– 719 PAPELOTES DE COCAÍNA,

– 3.531,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS), EM NOTAS DIVERSAS,

– 01 RÁDIO COMUNICADOR – HT