Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 02, é de sol com poucas nuvens e possibilidades de chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 18 graus. A previsão de volume de chuvas para esta quinta-feira é de 12 milímetros.

Minas Gerais

Os primeiros dias de março seguem com calor e pouca chuva em Minas Gerais. Nesta quinta-feira, 2, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência das típicas pancadas de chuva de verão em pontos isolados do Oeste e Sul mineiro. No restante do estado, prevalece o sol entre poucas nuvens. As temperaturas superam os 30°C em todo o estado, podendo chegar a 36°C no Norte, Jequitinhonha e Zona da Mata..