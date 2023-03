Poços de Caldas, MG – O Espaço Viver Bem da Unimed Poços está com inscrições abertas para o Programa Antitabagismo, que tem como objetivo auxiliar os beneficiários que desejam parar de fumar.

Após realizar a inscrição é agendada uma avaliação inicial. Na sequência, os beneficiários terão doze encontros, com duração de uma hora cada, onde receberão orientações da equipe multidisciplinar da cooperativa de saúde, composta por pneumologista, psicóloga, nutricionista, enfermeira e educador físico.

Os interessados devem entrar em contato através do telefone (35) 3729-3348 ou (35) 3729-3373. As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 17 de março de 2023.

VIVER BEM

Dentre os serviços oferecidos pela Unimed Poços estão os programas do Viver Bem, que tem como objetivo principal promover melhor qualidade de vida, através de educação em saúde, prevenção ou complicações de doenças já estabelecidas. As atividades oferecidas aos beneficiários são: Atenção à Saúde da Gestante e Puérpera, Idoso Bem Cuidado, Oficina da Memória, Acompanhamento do Paciente Diabético e Hipertenso, Ambulatório de Prevenção do Pré-Diabético, Grupo de Reeducação Alimentar, Grupo Antitabagismo, Serviço de Assistência Domiciliar e Atividades Físicas.