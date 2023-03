Bibliotecas de Poços de Caldas celebram aniversário de Ruth Rocha com lista de obras disponíveis para empréstimo

Poços de Caldas, MG – Para celebrar o aniversário de 92 anos da autora Ruth Rocha, grande escritora brasileira de literatura infantojuvenil, as Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas organizaram uma listagem com todas as suas obras disponíveis para empréstimo nas cinco unidades de acesso público do Sistema Municipal de Bibliotecas. São 102 exemplares, de diversos títulos, que podem fazer a alegria das crianças, adolescentes e até mesmo dos adultos aí na sua casa, proporcionando momentos de interação e reflexão para toda a família.

Ruth Rocha (1931) é uma importante escritora brasileira de literatura infantojuvenil. É autora do grande sucesso “Marcelo, Marmelo, Martelo” e foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. A autora nasceu em São Paulo, no dia 2 de março de 1931. Formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Começou a trabalhar na biblioteca do Colégio Rio Branco. Foi orientadora educacional do mesmo colégio.

Em 1967, passou a escrever sobre educação para a revista Cláudia, voltada para o público feminino. Recebeu o convite para trabalhar para a revista Recreio, onde publicou uma série de histórias infantis. Em 1973, passou a coordenar o departamento de publicações infantojuvenis da Editora Abril.

Em 1976, publicou seu primeiro livro, “Palavras, Muitas Palavras”, com imagens de Raul Fernandes, para mostrar as crianças que aprender a ler pode ser uma diversão. Seu segundo livro, “Marcelo, Marmelo, Martelo” (1976) foi traduzido para vários idiomas e se tornou um best-seller.

Defensora dos direitos das crianças, Ruth Rocha escreveu em parceria com Otávio Roth, a “Declaração Universal dos Direitos Humanos Para Crianças” (1988), lançada na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque.

Ruth Rocha tem mais de 200 títulos publicados e sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. A escritora se dedica também à tradução de diversos livros infantojuvenis. É coautora de livros didáticos, entre eles “Pessoinhas”, em parceria com Anna Flora, e a coleção “O Homem e a Comunicação”, em parceria com Otávio Roth.

Ruth Rocha foi condecorada, em 1998, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, com a Comenda da Ordem do Ministério Cultural. Recebeu prêmios da Academia Brasileira de Letras, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, da Fundação Nacional do livro Infantil e juvenil, oito prêmios Jabutis, entre outros.

Confira as obras de Ruth Rocha

disponíveis para empréstimo nas

Bibliotecas Públicas de Poços:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

MARCUS VINÍCIUS DE MORAES

Endereço: Rua Coronel Virgílio da Silva, 1723 – Vila Nova (no antigo Centro Social Urbano)

Telefone: 3697-1201

Horário de funcionamento: das 9h às 15h

Títulos:

Poemas do Mar

Contos da Escola

Uólace e João Victor

Tom Sawyer

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Tem umas coisas que eu gosto

Marília Bela

Bom dia, todas as cores!

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

Títulos:

Ilíada

Azul lindo planeta terra nossa casa

Contos para rir e sonhar

Pra que serve?

Odisseia

O velho, o menino e o burro & outras histórias caipiras

Enquanto o mundo pega fogo

Procurando firme

As coisas que a gente fala

Histórias das Mil e uma Noites

Davi ataca outra vez

Dois idiotas sentados cada qual no seu barril

Será que vai doer?

Fantasma existe?

O coelhinho que não era de páscoa

Como se fosse dinheiro

Faz muito tempo

Romeu e Julieta

A fantástica Máquina dos bichos

As coisas que eu gosto

O que os olhos não veem

Admirável mundo louco

Faca sem ponta, galinha sem pé

O velho, o menino e o burro

Nosso amigo ventinho

Bom dia todas as cores!

O reizinho Mandão

Uma história de Rabos Presos

A máquina maluca

Como se fosse dinheiro

Alvinho, a apresentadora de TV e o campeão

A história do Livro

O livro da escrita

O livro das tintas

A máquina maluca

Ninguém gosta de mim?

Davi ataca outra vez

A escola do Marcelo

O menino que aprendeu a ver

A fantástica máquina dos bichos

Mil pássaros pelos céus

Eugênio o Gênio

O trenzinho do Nicolau

A Primavera da Lagarta

O rei que não sabia de nada

Quem tem medo de cachorro?

Os amigos do Marcelo

BIBLIOTECA CEU

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Jardim Itamaraty V (no CEU da Zona Leste)

Telefone: 3697-2161

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

Títulos:

O amigo do rei

Macacote e porco pança

Solta o sábia

O guarani

Marcelo, marmelo, martelo

Romeu e Julieta de Ruth Rocha

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

Títulos:

Faca sem ponta, galinha sem pé

Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias

O velho, o menino e o burro & outras histórias caipiras

O livro da escrita

A história do livro

O mistério do caderno preto

Palavras, muitas palavras

Sapo vira rei vira sapo

Procurando firme

A menina que não era maluquinha e outras histórias

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Telefone: 3697-2074

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

Títulos:

Almanaque

O amigo do rei

Azul e lindo planeta terra, nossa casa

Bom dia, todas as cores!

Contas da escola

Declaração Universal dos Direitos Humanos

As dúvidas que eu tenho

Elefante?

Eu gosto muito

Uma história com mil macacos

João e Maria

Ninguém gosta de mim?

O livro do papel

O livro das tintas

O livro do lápis

Livros de números do Marcelo

A máquina maluca

Meus lápis de cor são só meus

A primavera da lagarta

Quando eu comecei a crescer

Sabe do que eu gosto?

Será que vai doer?

Tenho medo, mas dou um jeito

Tem umas coisas que eu gosto

O trenzinho do Nicolau

Viva a diferença

Contos para rir e sonhar

De repente dá certo

Ilíada

Meninos e Meninas

Odisseia

Tom Sawyer.