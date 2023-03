Caldense e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado às 16h30

Poços de Caldas, MG – A Caldense já está em Pouso Alegre para a partida deste sábado às 16h30 contra o Pouso Alegre no Estádio Manduzão pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A delegação alviverde está concentrada no Fênix Hotel.

Para não ser direcionada ao Torneio da Morte, a Caldense precisa torcer por uma vitória do Patrocinense contra o Villa Nova por diferença mínima de gols, além de vencer seu jogo com pelo menos três gols de vantagem, algo que seria inédito no histórico de confrontos diante do Pouso Alegre.

“Estamos trabalhando em um grande clube, muito organizado e que nos dá todas as condições de trabalho. Então temos que focar, fazer um grande jogo e entrarmos motivados. Tem várias histórias de equipes que precisavam ganhar de alguns gols de diferença e conseguiram”, disse o técnico Thiago Oliveira.

“Temos que confiar no nosso trabalho e ir em busca de um bom resultado. É difícil, mas não é impossível. Sabemos da dificuldade que vai ser. Um adversário muito qualificado e bem treinado do outro lado. Temos que ir gol a gol, ter tranquilidade e erro zero. Nós temos criado boas oportunidades nos jogos e precisamos transformar em gols”, completou Thiago.

A partida será transmitida ao vivo com imagens no YouTube da NSports, empresa parceira da FMF.

Arbitragem

Juiz: Hieger Túlio Cardoso.

Assistentes: Bernardo de Souza Pádua e Jeferson Cristiano Monteiro

Quarto árbitro: Márcio Tavares da Silva

Analista: Cleibimar Rezende Ferreira

VAR: João Luiz Gomes Neto, Daniel Victor Costa e Silva (AVAR1), Sandoval Franco Ferreira (observador).

Desfalques, pendurados e suspensos

O zagueiro Patrick está suspenso pelo terceiro amarelo e o zagueiro Suéliton por ter sido expulso contra o Cruzeiro. O volante Kauê e o atacante Bruninho estão em tratamento no departamento médico. O volante Aruá está pendurado com dois amarelos. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo: Mayco Félix, Erivelton, Luisinho, Suéliton, Baianinho, Fabrício Costa, Erick Salles, Aslen, Lula, além do técnico Thiago Oliveira e o auxiliar técnico Gladstone.

Retrospecto

22J-3V-6E-13D

20/08/1967: Pouso Alegre 1-1 Caldense

01/10/1967: Caldense 0-2 Pouso Alegre

31/03/1968: Pouso Alegre 2-1 Caldense

16/06/1968: Caldense 1-2 Pouso Alegre

11/08/1968: Pouso Alegre 1-0 Caldense

06/11/1968: Caldense 0-0 Pouso Alegre

07/09/1985: Caldense 1-1 Pouso Alegre

13/10/1985: Pouso Alegre 0-0 Caldense

06/04/1988: Pouso Alegre 2-1 Caldense

11/06/1989: Pouso Alegre 3-0 Caldense

21/03/1990: Pouso Alegre 1-2 Caldense

04/04/1990: Caldense 0-2 Pouso Alegre

24/02/1991: Caldense 0-1 Pouso Alegre

14/04/1991: Pouso Alegre 1-1 Caldense

09/08/1992: Caldense 1-2 Pouso Alegre

20/09/1992: Pouso Alegre 3-0 Caldense

08/08/2009: Caldense 1-0 Pouso Alegre

04/04/2021: Pouso Alegre 3-1 Caldense

01/05/2021: Pouso Alegre 0-0 Caldense (6-5 pênaltis)

13/02/2022: Caldense 2-1 Pouso Alegre

07/05/2022: Pouso Alegre 1-0 Caldense

25/06/2022: Caldense 0-1 Pouso Alegre