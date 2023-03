Grave acidente deixa cinco vítimas na BR-146

Poços de Caldas, MG – Na noite de quinta-feira, 02 , por volta das 19h18, o Corpo de Bombeiros de Poços

de Caldas foi acionado para ocorrência de acidente automobilístico entre 02 veículos na Rodovia BR-146, próximo ao KM 507, entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul, ocasionando 05 vítimas.

Para esta ocorrência, deslocou-se uma viatura de Comando de Área com desencarceradores.

Também se fizeram presentes duas ambulâncias do SAMU e viaturas da Policia Rodoviária Federal.

No local do acidente os militares depararam com dois veículos em colisão lateral, sendo que o veiculo prata, Gol Special, era ocupado por duas vítimas, ambas masculinas, sendo o condutor (51) e passageiro (42). No veículo Chevrolet D10, estavam três vítimas, masculinas, sendo suas idades assim relacionadas em ( 25), (27) e (29).

Com uso de desencarcerador foi retirada 01 vítima no veículo Gol e as demais encontravam-se fora dos veículos. As vítimas que inspiravam maiores cuidados foram os ocupantes do Gol Special, que apresentavam fraturas em alguns membros e hemorragias.

Compareceram no local a Policia Rodoviária Federal para sinalização e controle do tráfego de veículos.

Ao término, a Guarnição BM deixou o local, que ficou na responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Os ocupantes do veículo Chevrolet D10 foram avaliados pelas equipes do Samu e liberados, uma vez que não apresentavam ferimentos. Os ocupantes do Gol foram encaminhados para a Santa Casa de Poços de Caldas.