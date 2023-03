Polícia Militar Rodoviária prende homem por posse de substância entorpecente durante operação

Poços de Caldas, MG – Na quinta-feira (2), por volta das 15h20, a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava uma operação na LMG 880, km 95, em Poços de Caldas/MG, quando abordou o veículo Honda Civic, cor preta, conduzido por V.O.C, de 28 anos, do sexo masculino. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca no interior do veículo e encontraram dois cigarros artesanais de maconha.

O condutor do veículo assumiu a propriedade da substância entorpecente e, por isso, foi preso em flagrante. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida.

Além disso, o veículo, que possuía licenciamento exercício 2020, foi removido ao pátio credenciado do Detran.

A operação foi realizada pela equipe composta pelo Sargento Del Aquila e pelo Soldado Aguiar, ambos da PMRv, e contou com o apoio da viatura VP 32469. No total, foram apreendidos dois cigarros artesanais de maconha e o veículo foi removido ao pátio. Também foi feito um termo de comparecimento para o condutor do veículo.