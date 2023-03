Alcoa recebe Conselho de Relações Comunitárias em visita

Poços de Caldas, MG – No dia 1º de março, a Alcoa Poços de Caldas recebeu os integrantes do biênio 2023/2024 do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC) da localidade. Eles participaram da primeira edição do ano do Programa Alcoa de Portas Abertas, que tem como objetivo receber colaboradores, familiares e a comunidade para conhecer a planta e o Parque Ambiental.

Os visitantes assistiram apresentações sobre a Alcoa e visitaram as áreas produtivas, as ARBs (Áreas de Resíduos de Bauxita), o Parque Ambiental e o Viveiro de Mudas, onde percorrerem a primeira trilha em área reabilitada de Minas Gerais, tendo a oportunidade de conhecer in loco o resultado do trabalho de reabilitação de áreas mineradas da Alcoa. No final, os conselheiros receberam mudas de árvores nativas produzidas no Viveiro. “Depois de dois anos parado devido à pandemia, estamos muito felizes de retomar o Alcoa de Portas Abertas, um programa tão importante para estreitar o relacionamento com os nossos stakeholders”, ressaltou Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Cald. “Mais felizes ainda por recebermos os integrantes do nosso Conselho Consultivo de Relações Comunitárias, que nos apoia no entendimento das prioridades das comunidades onde atuamos para melhor direcionar os recursos financeiros para projetos e ações sociais”.

Para Paulo Roberto Aurelietti, vice-prefeito de Divinolândia (SP), foi um prazer enorme voltar à planta da Alcoa em Poços de Caldas e verificar como ela evoluiu. “A primeira vez que a visitei foi há alguns anos, na época em que era vereador”, conta. “Foi uma satisfação ver como a Fábrica está hoje, suas novas tecnologias, e conhecer o Parque Ambiental. Fiquei surpreso com a infraestrutura e a beleza do local”.

A diretora Técnica da Unimed Poços, Tania Maran Magalhães, gostou muito da visita e disse que se emocionou em certos momentos. “Na época da construção da Fábrica, vínhamos visitar a obra. Ever como a Fábrica está hoje, o que ela faz e o seu comprometimento com o Meio Ambiente, ao vivo e a cores, foi muito importante para mim como poços-caldense. Estou realmente encantada com tudo o que vi na visita”, concluiu.

O vereador Douglas Eduardo de Souza considerou a visita extremamente importante. “Foi muito bom retornar à Fábrica, ainda mais junto com os colegas conselheiros, com quem tenho a certeza de que faremos um ótimo trabalho”, disse

Ivana Mantovani, representante da comunidade da Zona Sul de Poços de Caldas, considerou que o mais importante da visita foram as informações sobre a empresa e, principalmente, sobre as áreas de resíduos de bauxita e a nova tecnologia de disposição a seco (Filtro Prensa). “Com certeza, irei repassar estas informações para a nossa comunidade, para que conheçam melhor a Alcoa e tudo o que a empresa está fazendo e tirem suas dúvidas”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Caldas (MG), Tania Mara Junqueira, , também adorou a visita. “Tinha uma curiosidade enorme de conhecer a Fábrica e seus processos, principalmente a disposição de resíduos, pois escutamos falar tanto sobre barragens. Vi que não era nada daquilo que imaginávamos. Tudo muito bem cuidado, sem risco, e com uma nova tecnologia de disposição a seco, que poderá transformar o resíduo em produto”, comentou. “Em relação ao Parque Ambiental, me emocionei, pois estive lá há 25 anos, com a minha escola, e tenho muitas boas lembranças. Ele está ainda mais bonito”.

Sobre o Conselho

Consultivo de Relações Comunitárias

O Conselho Consultivo de Relações Comunitárias é formado por representantes do poder público, comunidades, universidades e organizações sociais das cidades onde a Alcoa Poços de Caldas atua (Poços de Caldas, Andradas, Caldas, em MG, e Divinolândia, em SP .

Com mandato de dois anos, o novo Conselho para o biênio 2023-2024 é formado por: Francine Lopes e Raquel Stefanuto (A Guarda-Chuva); Terezinha Couto e Mônica Frison (APS – Associação Poços Sustentável); vereadores Lucas Arruda e Douglas de Souza (Câmara Municipal); Márcia Helena de Freitas e Ivana Mantovani (Comunidade da Zona Sul de Poços de Caldas); Sérgio Pedini e Rafael Neves (IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas); Regina Cavacini de Lima (Secretaria Municipal de Educação de Andradas) e Gabriela Longhi (Representante da Comunidade de Andradas); Ianka de Oliveira (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caldas) e Tania Junqueira (Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Caldas); Lucimar Mascarin (diretora Municipal de Educação de Divinolândia) e Paulo Roberto Aurelietti (vice-prefeito de Divinolândia); Letícia da Silva e Franco Martins (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Poços de Caldas); Rosa Alves e Deborah Brianezi (Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas) e Tania Maran Magalhães e Iara Pimenta de Castro (Unimed Poços de Caldas).