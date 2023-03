Caldense vence mais uma na preparação para Copa de Futsal Regional 2023

Poços de Caldas, MG – O time principal de futsal da Caldense está se preparando para a disputa da Copa de Futsal Regional 2023. A competição é organizada pela LPF em conjunto com a Associação dos Árbitros, Secretaria de Esportes e Prefeitura Municipal e terá início no mês de março. Na noite da última quinta-feira (02), a Veterana realizou mais um amistoso preparatório. O Verdão recebeu o forte time do Juventude no ginásio poliesportivo da sede social do clube e venceu por 3 a 2. Os gols foram marcados por Romarinho (2) e Tchelé para a Caldense, Vinicius e Gamarrinha para o Juventude. Os grupos do torneio já foram divulgados e a Caldense está no Grupo A ao lado de Fênix Futsal (Bandeira do Sul), La Resenha (Poços de Caldas) e Revoada Santa Rita (Poços de Caldas).