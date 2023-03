Caminhonete capota na Rodovia MGC 267 km 532

Poços de Caldas, MG – Na noite da última sexta-feira (3), o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia MGC 267, km 532, próximo à entrada da Fazenda Chiqueirão. Ao chegar no local, eles encontraram uma caminhonete prata capotada no canteiro central da pista. Apenas o motorista estava presente e, apesar de não ter sofrido ferimentos, dispensou o atendimento dos Bombeiros. A equipe desligou a bateria do veículo para evitar um possível incêndio e reforçou a sinalização da via para evitar novos acidentes. A Polícia Militar também compareceu no local e ouviu o condutor, que alegou ter perdido o controle da direção. Ele também reclamou da falta de sinalização na rodovia e da forte chuva que caía no momento do acidente.