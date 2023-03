Dra. Regina se reúne com Secretário de Saúde com propostas de ações para a população

Poços de Caldas, MG – Em meio aos trabalhos legislativos da semana, a vereadora Dra. Regina (Progressistas) esteve na secretaria municipal de Saúde em um encontro com o novo secretário Thiago Mariano para um diálogo sobre a sua nova gestão à frente da pasta. A visita foi também uma boa oportunidade para a discussão de diversas demandas de interesse público.

A reunião proporcionou um acompanhamento por parte da vereadora das atividades que estão sendo e que serão realizadas. Dra. Regina destacou alguns pontos importantes em relação à saúde no momento atual, entre eles a falta de leitos hospitalares e a alta procura com demora no atendimento no que diz respeito às especialidades.

A parlamentar aproveitou para ressaltar que seu mandato continuará a propor ações em parceria com a secretaria e o amparo dos profissionais da área da saúde para levar informação à população, visando especialmente o bem-estar dos pacientes.

TESTE DO PEZINHO

Ainda em 2021, a vereadora Dra. Regina apresentou um projeto de lei com o intuito de regulamentar e colocar em prática no sistema público de saúde de Poços de Caldas o Teste do Pezinho Ampliado que aumenta para 50 o número de doenças raras detectadas pelo teste do pezinho realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Até então, o exame englobava apenas seis doenças.

O projeto da parlamentar foi aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Sergio Azevedo. Após algumas alterações necessárias aguarda ser colocado em prática. Mariano informou que o processo para contratação do laboratório responsável pelos exames já está em andamento. A pauta é uma preocupação da parlamentar com a mortalidade infantil.

GLICEMIA

Em novembro de 2022, foi a plenário na Câmara Municipal um projeto de sua autoria que institui em Poços de Caldas a concessão para crianças diabéticas, do sensor e do medidor eletrônico de glicemia. Para a pessoa com diabetes tipo 1 ou 2, saber a quantas anda sua taxa de açúcar no sangue é uma obrigação diária. E como descobrir isso? Com picadas no dedo para colher o sangue que será processado em um aparelhinho.

Se para os adultos já pode ser um desafio repetir esse processo várias vezes, imagine para garotos e garotas. “As crianças pequenas reclamam da dor e os adolescentes, da exposição. Com o medidor eletrônico de glicemia, os pequenos deixarão de sofrer de 20 a 30 picadas por dia no seu dedinho”, disse a vereadora. O secretário de saúde garantiu que não medirá esforços para que o projeto seja colocado em prática o quanto antes para crianças a partir de 4 anos de idade.