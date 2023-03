PM apreende adolescente a recupera motocicleta furtada

Poços de Caldas, MG – Na tarde deste sábado (4), a Polícia Militar apreendeu um adolescente e recuperou uma motocicleta furtada no bairro Primavera, em uma ação de patrulhamento na rua Cel Virgílio Silva.

Durante o deslocamento, a equipe avistou uma motocicleta com dois ocupantes. Ao perceber a presença da viatura, o condutor da moto começou a agir de forma suspeita e empreendeu fuga em direção à avenida José Remígio Prezia, na contramão de direção.

Já no bairro Primavera, o indivíduo abandonou a motocicleta e fugiu para uma área de mata, não sendo possível alcançá-lo no momento. Após consulta, foi constatado que se tratava de um veículo com restrição de furto/roubo.

Durante a abordagem, a passageira da moto foi consultada e questionada sobre o condutor, que segundo ela, era seu namorado. Após um longo período de diligências, o suposto condutor da moto se apresentou à guarnição policial.

Foi dado voz de apreensão ao adolescente, que foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente à delegacia de polícia civil para as providências necessárias. Com a ação policial, foi possível recuperar a motocicleta e apreender o indivíduo responsável pelo crime. A Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança da população e combater a criminalidade.