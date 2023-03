Projeto aprovado pela Câmara institui a Política de Redução do Uso de Papel na administração pública

Poços de Caldas, MG – No mês de fevereiro, a Câmara aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei que

institui a Política de Redução do Uso de Papel pela administração pública municipal direta e

indireta – Poços de Caldas Mais Verde. A proposição é de autoria dos vereadores Kleber Silva

(Novo), Claudiney Marques (PSDB), Marcelo Heitor (PSC), Douglas Dofu (União Brasil) e Regina

Cioffi (PP).

A matéria tem como objetivo principal a redução do consumo e da impressão de papéis,

contribuindo, dessa forma, para a preservação ambiental. Além disso, o projeto tem as seguintes

finalidades: implementação do Governo Digital (informatização dos serviços), na forma prevista na

Lei Federal n. 14.129, de 29 de março de 2021; reduzir o descarte de resíduos; agilizar o trâmite

de documentos entre os órgãos da administração; reduzir o tamanho dos arquivos necessários ao

armazenamento dos documentos impressos.

Ainda de acordo com a norma aprovada, o trâmite de documentos, informações,

solicitações e requerimentos será realizado, preferencialmente, por meios digitais, evitando-se o

uso de pastas e a impressão de folhas de papel. Após a sanção e publicação pela Prefeitura, a Lei

entrará em vigor em 120 dias.

O presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil), ressalta que esta é uma

iniciativa que vem ao encontro de outras políticas públicas do município. Ele cita algumas medidas

que foram adotadas no Poder Legislativo, nos últimos tempos, visando à redução do uso de papel

e de copos plásticos. “Nesta Legislatura, tivemos a implantação de um novo sistema, com todo o

processo legislativo 100% digital. Hoje, ele ocorre sem impressão em papel, o que permite

economia para os cofres públicos, proteção ao meio ambiente e acesso de todo o processo a

qualquer cidadão através da Internet. Além disso, todos os envios de documentos e atos

processuais são realizados eletronicamente, desde o protocolo até a publicação das leis, com

tramitações automatizadas, atendendo à legislação e à total transparência. Além disso, agora em

2023, tivemos ações de incentivo à coleta seletiva dentro da Câmara e também solicitamos a

compra de xícaras e squeezes para os setores, o que está sendo analisado, evitando assim o uso

de copos plásticos”, destacou.

Ainda segundo o parlamentar, é preciso pensar em iniciativas que gerem transparência,

eficiência e economicidade, sempre aliadas a ações de preservação do meio ambiente.