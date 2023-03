Sedet e IF fazem palestra sobre nova rotulagem do café

Poços de Caldas, MG – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho está promovendo palestras sobre a nova Portaria de Rotulagem de Café em parceria com o IF Sul de Minas, que sedia o evento, e a Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica.

Ao todo, 22 marcas de café da região estão participando, divididas em dois dias de evento, hoje e amanhã (3 e 4). Quem ministra as palestras é Andrea Menocci, consultora técnica em Pró Menu Rotulagem de Alimentos e Consultora na Cafeística, uma das maiores especialistas do assunto.

A nova portaria define as exigências de classificação do produto, com os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e a marcação ou rotulagem na embalagem do produto. Com isso, informações fundamentais para o consumidor, como o tipo de grão e o grau de torra, passam a ser colocadas nas embalagens de forma mais direta e visível.