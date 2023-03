Unimed Poços recebe o diretor Comercial, de Produtos e Marketing da Seguros Unimed

Poços de Caldas, MG – O otorrinolaringologista e diretor Comercial, de Produtos e Marketing da Seguros Unimed, Elias Leite, esteve na última quarta-feira (01) na Unimed Poços de Caldas para ministrar a palestra “Experiência do Cliente e Jeito de Cuidar Unimed”.

Dividida em dois horários, a apresentação reuniu mais de 200 pessoas entre cooperados, colaboradores e rede prestadora. Entre os assuntos abordados, destacaram-se: encantamento ao cliente e liderança de resultado. “Para nós é uma honra receber e participar de uma palestra do Elias. Ele é uma referência em todo o Sistema Unimed pelo trabalho de excelência que realiza. Esperamos que esse conhecimento compartilhado seja transmitido e cultuado entre todos que puderam prestigiá-lo” afirma o presidente da Unimed Poços, Odilon Trefiglio Neto.

Autor do livro “Líder de Resultado”, Elias Leite é ex-presidente da Unimed Fortaleza e possui uma vasta experiência em gestão, incluindo dois MBAs pela Fundação Getúlio Vargas. Dentre vários outros cursos, formou-se em “Avaliação de Empresas” (Insper), “Programa de Gestão da Saúde” (Universidade Católica Portuguesa) e “Estratégia da Magia” (Disney, Orlando/USA). “Costumo dizer que deixei de ser apenas médico de ouvido, nariz, garganta e laringe, para ser também médico de pessoas e organizações. Sempre busco levar às pessoas os conceitos modernos de liderança e gestão focados em resultado, com base no desenvolvimento de pessoas e na formação de equipes de alta performance, com foco em pilares como cultura organizacional e experiência do cliente” explica Leite.

A palestra vai ao encontro das capacitações promovidas pela Unimed Poços, que periodicamente realiza eventos para o desenvolvimento de todos os públicos.