Varginha investe R$12 mi em usinas solares

O prefeito Verdi Melo, em parceria com o Secretário da Fazenda, Wadson Camargo, reuniu essa semana com o Coordenador de Energia e iluminação da Prefeitura de Varginha, Pedro Gazzola com os engenheiros Carlos Branco- MB Energia e João Scodoler MB Energia, para tratarem da autorização para execução de serviços de melhoria da eficiência energética em prédios da prefeitura, um Investimento da ordem de R$ 12 milhões de reais. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Protocolo de segurança para mulheres

Um novo projeto de lei propõe a criação de um protocolo de segurança para prevenir, coibir e identificar atos que atentem contra a liberdade sexual da mulher em locais públicos ou privados destinados ao entretenimento, em São Sebastião do Paraíso. Além de capacitar funcionários e divulgar informações, o protocolo prevê atendimento e orientação de possíveis vítimas. A proposta está em análise na Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. O autor da proposta, vereador Vinicio Scarano, argumentou em Plenário que o objetivo é que o município seja modelo neste e outros temas. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso

Projeto incentiva esporte olímpico

A realização de práticas esportivas oferece diversos benefícios no desenvolvimento de habilidades motoras e na manutenção da saúde e do bem-estar. Com a escalada não é diferente, a modalidade é uma ótima opção de atividade física e também pode ser um fator positivo para lidar melhor com o estresse e a ansiedade, uma vez que sua prática exige concentração e autocontrole, além de contribuir com o desenvolvimento da confiança e da autoestima. Agora, o que poucas pessoas ainda sabem, é que a escalada também é esporte olímpico e tem tudo a ver com as montanhas de Minas Gerais. (O Liberal – Ouro Preto)

Divinópolis leiloa de 58 imóveis

Está aberta a Concorrência – Tipo Maior Oferta, para a realização de leilão de 58 imóveis da Prefeitura de Divinópolis. Os interessados em participar do leilão deverão entregar os envelopes até as 9h do dia 31 de março, no setor de Compras e Licitações, situado na sala 309 do Centro Administrativo. Na mesma hora e data será realizada uma sessão pública para credenciamento abertura dos envelopes, conferência da documentação e julgamento das propostas. (Portal Agora – Divisópolis)

Uberaba terá jantar no restaurante

Com o anúncio da ampliação do horário de funcionamento do Restaurante Popular, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) da Prefeitura de Uberaba agenda reunião com empresa responsável pelo refeitório solicitando a abertura do jantar. De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Herval Kobayashi, está sendo avaliado neste momento a demanda do almoço que está crescente. “A questão é que a demanda do almoço ainda está crescente, batendo 800 refeições de segunda a quinta e na sexta ultrapassando 900 refeições. Assim, sobrando pouca quantidade para ser oferecido no jantar”, explica. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Produção de queijo terá análises

Para garantir a qualidade da produção de queijo em Formiga, o leite usado no processo de fabricação da iguaria passará por análises periódicas. A iniciativa foi conquistada através de uma parceria firmada entre a Administração Municipal, o Unifor-MG e o Sicredi Sul Minas RS/MG. Conforme divulgou a Prefeitura, quem propôs a análise periódica do leite foi o secretário municipal de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, junto ao curso de medicina veterinária do Unifor-MG, que possui laboratórios equipados para realizar os procedimentos necessários. (O Pergaminho – Formiga)

Patos cria Conselho de Proteção Animal

Trinta e oito representantes de diversos segmentos foram nomeados pelo prefeito Luís Eduardo Falcão para compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. A posse de titulares e suplentes, que terão mandato de dois anos, aconteceu no gabinete. Essa é a primeira vez que Patos de Minas tem esse importante colegiado de fato constituído. Entre as competências dos membros estão, por exemplo, aprovar operações de financiamento e estabelecer diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Animal. (Folha Patense)

