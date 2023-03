Sindserv inicia nova jornada de cursos de capacitação

Poços de Caldas, MG – O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – Sindserv, deu início a mais uma jornada de cursos de capacitação. Dessa vez, são três cursos com duração de 40 horas cada. As aulas acontecem no auditório da sede do Sindserv e seguem até o final de março. Ao todo, mais de cem servidores sindicalizado estão tendo acesso às aulas de Motivação e produtividade, Postura profissional e Valorização do profissional público.

Para Marieta Carneiro, presidenta do Sindserv, servidores públicos municipais são peças fundamentais para a administração. Eles são responsáveis por diversas tarefas que garantem o funcionamento da cidade e o bem-estar da população. Para que possam cumprir essas funções com eficiência e qualidade, é necessário que os servidores sejam capacitados constantemente.

“A capacitação dos servidores é essencial para que eles possam acompanhar as mudanças e inovações em suas áreas de atuação. Com a evolução constante, é preciso que os servidores estejam preparados para lidarcom novas situações do dia a dia”, diz.

Além disso, a realização de cursos proporciona aos servidores ascensão de salário e de carreira em função da progressão por nova qualificação. Trata-se de promoção funcional que ocorre quando um funcionário é valorizado financeiramente em virtude da obtenção de novas habilidades e competências adquiridas por meio do aperfeiçoamento profissional.

Outro benefício da capacitação é a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. Quando os servidores são capacitados, eles se tornam mais preparados para atender às demandas dos cidadãos, oferecendo soluções mais eficientes e eficazes. Isso pode contribuir para uma maior satisfação dos cidadãos em relação aos serviços prestados.

Marieta destaca que a capacitação dos servidores públicos não se limita a questões técnicas, mas também envolve a formação ética e cidadã. É preciso que os servidores compreendam a importância do serviço público e estejam comprometidos com a ética, a transparência e a responsabilidade no desempenho de suas funções.“Investir na capacitação dos servidores é, portanto, um investimento estratégico para a gestão pública local”, encerra.