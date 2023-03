Filha é suspeita de matar o pai com ajuda do marido no bairro Estância São José

Poços de Caldas, MG – Uma notícia chocante abalou a comunidade do bairro Estância São José, na noite desta segunda-feira. Segundo informações preliminares, o aposentado João Batista Domingues foi assassinado e sua filha é a principal suspeita. Ela teria tido ajuda do marido. O crime teria ocorrido na residência da vítima, localizada na rua Vicente Celestino. Vizinhos contaram para a polícia que as brigas na residência eram constantes e que o aposentado, que tinha deficiência visual seria constantemente agredido. O dinheiro de sua aposentadoria seria o motivo das brigas constantes.

Após o assassinato, os suspeitos fugiram do local e as autoridades foram acionadas e já iniciaram as investigações para tentar localizar os criminosos.

Até o fechamento desta edição não havia informações sobre o paradeiro dos suspeitos e a polícia segue em busca de pistas para solucionar esse crime bárbaro.

Fotos Marcos Corrêa