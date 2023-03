Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 06, é de céu nublado com muitas nuvens pela manhã e possibilidades de chuva a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 16 graus. A previsão de volume de chuvas para esta segunda-feira é de 45 milímetros.

Minas Gerais

Esta segunda-feira, 6, será mais um dia de calor em Minas Gerais. Áreas de instabilidade permanecem atuando no Sul e Oeste do estado, favorecendo a ocorrência das típicas pancadas de chuva de verão a partir da tarde.

Há possibilidade de chuva isolada também para o Noroeste, região Central e Vale do Jequitinhonha, embora nestas áreas prevaleça o sol entre poucas nuvens. As temperaturas permanecem elevadas, podendo chegar a 37°C no Jequitinhonha e no Norte do estado.