Caldense estreia no “Torneio da Morte” dia 18 em Sete Lagoas

Poços de Caldas, MG – A Caldense já sabe o que precisa fazer para escapar do rebaixamento no Campeonato Mineiro. Com o início do chamado “Torneio da Morte” se aproximando, a equipe da Veterana já está se preparando para enfrentar seus próximos adversários. A primeira partida será contra o Democrata em Sete Lagoas no dia 18 de março, às 16h. Em seguida, a Caldense enfrentará o Patrocinense no Ronaldão, em Poços de Caldas, no dia 22, às 20h. Depois, no dia 26, às 10h, será a vez de enfrentar novamente o Patrocinense, dessa vez em Patrocínio, e a equipe fecha sua participação no torneio no dia 1º de abril no Ronaldão contra o Democrata de Sete Lagoas, às 16h.

A diretoria da Caldense deverá apresentar novos reforços nos próximos dias para tentar salvar a equipe do rebaixamento. Enquanto isso, a equipe está treinando no Ninho dos Periquitos com o técnico Thiago Oliveira. No último sábado, a Veterana encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Mineiro com um empate em um gol contra o Pouso Alegre, na casa do adversário.

Além do “Torneio da Morte”, outra competição que envolve os times do interior é o Troféu Inconfidência 2023. Disputado pelos times do quinto ao oitavo lugar na fase de classificação, o torneio de consolação será realizado em jogos de ida e volta. O Tombense, quinto colocado, enfrentará o Pouso Alegre, enquanto Villa Nova e Democrata GV se enfrentarão na outra partida. O quinto colocado terá a chance de se garantir na Copa do Brasil de 2024.

Enquanto isso, as semifinais do Campeonato Mineiro estão próximas. O Atlético-MG, com a melhor campanha geral na primeira fase, enfrentará o Athletic. Com essa vantagem, o Galo jogará por dois empates ou por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. O primeiro jogo será em São João Del Rei, no dia 12 de março, às 16h, e a volta será no Mineirão, no dia 18. Já o América-MG, líder do Grupo B com 18 pontos, enfrentará o Cruzeiro, com o primeiro jogo marcado para o dia 11 de março, às 16h30, na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. A volta será no Independência, no dia 19, às 16h. A vantagem é do América-MG, que terá a vantagem de jogar em casa na segunda partida.