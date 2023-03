Cardápios oferecidos nas unidades de ensino municipais estão disponíveis para consulta

Poços de Caldas, MG – Toda a comunidade escolar agora tem fácil acesso ao cardápio mensal servido nas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino. A partir deste mês, a programação das refeições que serão consumidas pelos alunos pode ser acessada no Portal da Transparência, no site da Prefeitura (www.pocosdecaldas.mg.gov.br).

O cardápio da alimentação escolar servida na Rede Municipal de Ensino pode ser acessado no link https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=116. A divulgação está em consonância com a Lei 9.649, sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo em novembro do ano passado, que dispõe sobre a publicação obrigatória dos cardápios do Restaurante Popular e da alimentação escolar servida nas unidades educacionais do município. Os cardápios podem sofrer alterações.

Os cardápios são instrumentos de planejamento que visam assegurar a oferta de uma alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes necessários para a boa condição de saúde dos estudantes. “A divulgação do cardápio da alimentação escolar oferece maior transparência a toda comunidade e auxilia na organização das famílias no que diz respeito à alimentação das crianças”, destaca Paula Braga, do Programa Municipal de Alimentação Escolar (Promae).

O objetivo é oferecer uma alimentação saudável e adequada, com o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária.