Demutran apreende condutor de moto embriagado e sem capacete

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira(07), agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas (DEMUTRAN), abordaram um condutor que transitava sem capacete no Bairro Jardim Cascatinha.

Segundo o Demutran, o flagrante foi feito durante patrulhamento na Av. Antônio Carlos. Os agentes tentaram avisar o piloto, que não respondeu aos sinais sonoros da viatura, sendo abordado na rua Major Martinho Mourão.

Após consulta no sistema informatizado, foi constatado que o condutor estava com a CNH vencida desde 2004 e que o licenciamento da motocicleta era de 2021.

Durante atendimento da ocorrência, os agentes notaram, ainda, que o condutor estava com visíveis sinais de embriaguez, o que foi comprovado posteriormente após teste do etilômetro realizado na delegacia da Polícia Rodoviária Federal. O teste constatou 0,35 mg/L de álcool no organismo do condutor.

O homem, de 61 anos, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento e em seguida para a Delegacia de Polícia Civil.