Empresas aderem ao “Fecomércio na Rua”

O Sindcomércio Teófilo Otoni e Região, juntamente com uma equipe da Fecomércio, Sesc e Senac Minas, está realizando uma rodada de visitas a diversas empresas da cidade, com o objetivo de fortalecer a parceria e convidar a participar da programação de descontos da ação Fecomércio MG Na Rua, dos dias 6 a 18 de março. Durante as visitas, as equipes Sindcomércio e Fecomércio (foto) estão tendo a oportunidade de conversar com diversos empresários e colaboradores, apresentando as vantagens e benefícios de se tornarem parceiros da entidade. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

JF tem segunda taxa de feminicídio

Estudo feito pelo pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, Wagner Batella, a partir de dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que Juiz de Fora foi a segunda cidade do estado de Minas Gerais com maior taxa de feminicídio nos primeiros semestres de 2018, 2019 e 2020. Para discutir essa e outras questões relativas à sobrevivência das mulheres na sociedade atual, o Fórum de Coletivos e Mulheres Feministas de Juiz de Fora (Fórum 8M-JF), com representantes de mais de 50 organizações, realiza uma marcha e um festival cultural na data nesta quarta-feira, 8. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Alta de casos de Covid-19 no Sul de Minas

A Secretaria de Estado da Saúde apontou que, na semana passada, houve um aumento de 135% de novos casos de Covid-19 no Sul de Minas. Poços de Caldas foi a cidade da região que mais registrou casos positivos, foram 141; seguida por São Lourenço com 127 casos; Cambuí com 107; Lavras com 70; Extrema com 63; Varginha com 57; São Sebastião do Rio Verde com 55; Itajubá com 48 e Bueno Brandão com 46 casos. As cidades com mais confirmações de mortes na semana foram: Ipuiúna com 2 óbitos e São Lourenço, Extrema, Três Corações, Campanha, Conceição Aparecida e Pouso Alegre com 1 óbito cada. (A Folha Regional – Muzambinho)

2022 com aumento de 11% em admissões

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, publicados recentemente, Pouso Alegre fechou o ano de 2022 com um aumento de 11% em admissões. Com relação ao mesmo período do ano de 2021, registrou 26.279 admissões contra 29.236 em 2022. Já no valor acumulado do ano, o estoque foi registrado um aumento de 3%, 50.512 no ano de 2021 passou para 52.208 em 2022. Um estoque superior às demais cidades sul mineiras que registraram: 33.785 em Extrema, 50.940 em Poços de Caldas e 42.275 em Varginha. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Duas novas mortes por dengue em Uberlândia

Uberlândia registrou mais duas novas mortes confirmadas por dengue. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, atualizado na segunda, a cidade contabiliza três óbitos pela doença em 2023 e 1,8 mil notificações de casos suspeitos. Ainda segundo o boletim, em relação à última semana, foram confirmados 627 novos casos prováveis de dengue no município. No total, são 1.886 notificações para a doença somente nos dois primeiros meses do ano. A cidade também teve um novo caso suspeito de chikungunya e agora tem três sob investigação. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Prefeitura homenageia empregadora

A Prefeitura de Ouro Preto e o Sine realizaram uma cerimônia de reconhecimento às empresas que contribuíram para o desenvolvimento social e econômico do município por meio da geração de empregos. Ao todo, 20 estabelecimentos receberam um certificado de Honra ao Mérito. Um deles foi a construtora Vale Verde, que contratou cerca de 20 funcionários por meio do Sine. Dos 132 Sines de Minas Gerais, o de Ouro Preto está entre os 10 que mais empregam, realizando cerca de 18 mil atendimentos no último ano. (O Liberal – Itabirito)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br