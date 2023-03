Filha suspeita de matar o pai com ajuda do marido é presa em Campinas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Poços de Caldas anunciou hoje que o casal de autores do latrocínio contra um idoso foi preso na cidade de Campinas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Após tomar conhecimento de que os suspeitos teriam fugido para o estado de São Paulo, mais precisamente para a cidade de Campinas, e que planejavam fugir em um ônibus clandestino para o estado do Maranhão, a PM acionou a polícia paulista e forneceu todas as informações sobre o crime, os autores e o destino da fuga.

A polícia paulista, em ação realizada nesta manhã, conseguiu capturar o casal de autores na cidade de Campinas. O crime, que chocou a população de Poços de Caldas, agora terá os seus responsáveis levados à justiça e a família da vítima poderá ter um pouco de paz. A atuação rápida e eficaz da Polícia Militar em ambos os estados mostra a importância do trabalho em conjunto para o combate à criminalidade e garantia da segurança da população.

Entenda o caso

No início da noite de segunda-feira (6), a Polícia Militar foi acionada pela equipe do SAMU para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegar ao local, encontraram a vítima, J.B.D., um homem de 70 anos, deitado no sofá sem vida, nu e com escoriações e hematomas na face, costas e braços. O médico do SAMU constatou o óbito.

Segundo informações apuradas na residência, além da vítima, moravam na casa sua filha (autora), seu genro (autor) e seu neto, além de um outro casal, mas nenhum deles estava presente na residência no momento do ocorrido.

A testemunha que acionou o SAMU foi informada por sua esposa que presenciou as agressões dos autores ao idoso. Durante as agressões, a vítima caiu ao solo e não reagiu aos estímulos, levando a crer que tinha vindo a óbito. Segundo a testemunha, a vítima estava no banheiro e os autores estavam dando banho nele, pois ele havia urinado na cama e em suas roupas. A vítima era deficiente visual e sua filha e genro não tinham muita paciência com ele, maltratando-o e agredindo-o com tapas, chutes e socos. Além disso, os autores gastavam o dinheiro de sua aposentadoria, ficando com a posse de seu cartão de débito da Caixa Econômica Federal.

A testemunha pediu que o casal parasse de agredir o idoso, mas eles ignoraram e continuaram as agressões. Em certo momento, a testemunha escutou um barulho e percebeu que a vítima havia caído no chão.

Com base nos relatos das testemunhas, foi constatado que a vítima, um homem aposentado de 69 anos, foi encontrada morta em sua residência. Segundo uma das testemunhas, a vítima pediu que chamassem o SAMU, mas o casal suspeito se recusou a chamar ajuda médica e subtraiu o cartão de débito da vítima.

Outra testemunha, vizinho da vítima, informou que o dia do crime coincidiu com o recebimento da aposentadoria da vítima. Além disso, um dos filhos da vítima afirmou que a autora do crime, sua irmã de 22 anos, sempre se apossava da aposentadoria do pai.

De acordo com a testemunha, os autores solicitaram um táxi para se deslocarem até a rodoviária de Campinas/SP e embarcarem em um ônibus clandestino com destino ao estado do Maranhão.

Um perito foi chamado ao local e realizou os trabalhos de praxe, liberando o corpo para a funerária municipal. Com base nas informações apresentadas, é possível inferir que a vítima foi vítima de homicídio e que os autores do crime são o homem sucateiro de 31 anos e a mulher de 22 anos que é filha da vítima.

Fotos Marcos Corrêa