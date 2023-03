Menor furta celular de mulher e acaba preso pela PM com ajuda de populares

Poços de Caldas, MG – Nas segunda-feira, 06, por volta das 09h10min, a Polícia Militar foi acionada na Rua Assis de Figueiredo, localizada no bairro Centro de Poços de Caldas/MG. De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 69 anos aposentada, ela transitava pela rua no sentido da Igreja Matriz quando foi abordada por um indivíduo próximo ao número 1100. O autor aproveitou que a vítima estava distraída ao telefone e furtou seu aparelho celular da mão dela. Em seguida, o autor fugiu em direção à Rua Rio de Janeiro, sentido Praça Pedro Sanches.

Ao perceber o roubo, a vítima começou a gritar “pega ladrão” e correu atrás do autor. Felizmente, populares conseguiram abordá-lo próximo a uma papelaria e o retiveram até a chegada da Polícia Militar. O celular furtado foi encontrado na posse do autor, um jovem de 17 anos desocupado, que foi apreendido em flagrante delito.

Diante dos fatos, o menor infrator foi encaminhado para a UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia para ser apresentado à autoridade policial. É importante ressaltar a importância da participação da população em ações como essa, que resultam na apreensão de infratores e na proteção da comunidade. A Polícia Militar continua atuando incansavelmente para garantir a segurança dos cidadãos e combater a criminalidade.