Receita Federal destina R$250 mil em mercadorias para entidades

Poços de Caldas, MG – No dia 8 de março, a Receita Federal em Minas Gerais realizará eventos simultâneos de doação de mercadorias apreendidas para entidades da Sociedade Civil que desenvolvem trabalhos de promoção dos direitos das mulheres. Serão beneficiadas 96 instituições filantrópicas. Ao todo, serão destinados aproximadamente 2 milhões de reais em mercadorias. Os eventos acontecem nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares, Uberlândia e Poços de Caldas.

No Sul de Minas, o evento acontece no Depósito de Mercadorias Apreendidas em Poços de Caldas. Serão beneficiadas as seguintes instituições:

Associação de Proteção eAssistência as Condenadas de Pouso Alegre;

Associação das Damas da Caridade AsiloSão Vicente de Paulo de Poços de Caldas;

Oncopoços- Associação de Apoio e Assistência a pacientes Oncológicos- Grupo de Apoio Aos Pacientes Oncológicos de Poços de Caldas – GAAPO;

Associaçãodos Servos Bom Pastor – Abrigo Institucional Feminino de Guaxupé;

Irmandade Santa Casa Passos – Projeto Damas de Passos.

Cada entidade receberá cerca de 50 mil reais em mercadorias. Serão doados relógios, smartwathches, aparelhos de som portáteis, máquinas de cortar cabelo, smartphones, vestuários, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e até cabelo humano e sintético para confecção de perucas.

Todos os itens foram apreendidos em operações realizadas pela Receita Federal e parceiros no trabalho de repressão a importação irregular de mercadorias.

O delegado adjunto da Receita Federal em Varginha auditor-fiscal Henrique Viegas Cunha comenta a importância desta ação ‘”Cada vez mais a população tem tomado consciência do papel social dos tributos, ferramenta importantíssima para a concretização de políticas públicas para todos, especialmente para os mais carentes. Em uma data que celebra a importância da inclusão das mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto em outros aspectos da coletividade, nada mais justo que destinar as mercadorias apreendidas para entidades que visam primordialmente atender mulheres em situação de vulnerabilidade”.