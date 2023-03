Teleférico volta a funcionar em abril. Rampa de Paraglider e Véu das Noivas serão reabertos na mesma data

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços de Caldas está prestes a reabrir seus principais atrativos turísticos, incluindo o teleférico, a rampa de paraglider e a Fonte dos Amores. De acordo com Marcos de Carvalho Dias, representante da empresa Citur responsável pela exploração dos pontos turísticos da cidade, o teleférico estará funcionando novamente em trinta dias.

Além disso, a cidade está investindo em novos projetos para atrair ainda mais visitantes. Uma das novidades é o Mercado do Cristo, que será instalado no local onde antes funcionava um restaurante. Este projeto ainda levará algum tempo para sair do papel, assim como a choperia que será construída no terraço do Cristo.

Outra obra que ainda está em andamento é a transformação do Véu das Noivas, que sediará o Zoo das Aves. Este empreendimento promete trazer uma nova experiência para os turistas, com a possibilidade de conhecer mais de 200 espécies de aves, incluindo algumas mais exóticas. Carvalho Dias garantiu que o espaço será amplo o suficiente para comportar todos os animais e destacou que o simpático Emu continuará recebendo os visitantes.

Além dessas atrações, a cidade está planejando um novo atrativo turístico para o local onde atualmente funciona a pista de kart. Embora ainda não tenha sido divulgado o que será feito no espaço, Carvalho Dias afirmou que a novidade certamente agradará aos turistas e visitantes da cidade.

Com esses investimentos em novas atrações e a reabertura dos principais pontos turísticos, Poços de Caldas se prepara para se consolidar como um dos destinos mais atraentes para turistas em busca de contato com a natureza e momentos de lazer e diversão.