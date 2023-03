Unimed e PUC Poços firmam parceria para beneficiar familiares de pacientes atendidos no MultiTEA

Poços de Caldas, MG – A PUC Minas – Campus Poços de Caldas e a Unimed Poços desenvolveram o projeto “Acolhimento e Orientação Familiar”, onde os alunos do curso de psicologia vão prestar atendimento aos familiares de pacientes do Espaço MultiTEA da cooperativa de saúde.

As consultas serão realizadas na Clínica Psicológica da PUC pelos estudantes do sétimo período, de forma supervisionada. “Todos os pais e/ou responsáveis poderão utilizar o serviço. Esses encontros terão o formato de psicoterapia breve, podendo acontecer de três a cinco sessões. Após esses atendimentos, que tem como objetivo compartilhar as angústias vivenciadas dentro do diagnóstico de autismo, a família decide se vai manter sigilo ou quer compartilhar comigo, para darmos continuidade dependendo de cada caso” explica Michele Fernandes Vieira, coordenadora do MultiTEA.

A parceria vai ao encontro da tríade de atendimento da cooperativa de saúde, que visa a terapia, escola e família.

Espaço MultiTEA

O MultiTEA da Unimed Poços atende crianças beneficiárias com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com abordagem multidisciplinar, o objetivo é desenvolver a capacidade de socialização e independência da criança.

No Centro de Atendimento Unimed, localizado na Rua Nico Duarte, são oferecidos recursos para estímulo das habilidades motoras e desenvolvimento nos aspectos sensorial, perceptivo, motor e cognitivo. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (35) 3729-3339.