Inscrições para o Fies estão abertas até a sexta-feira

Brasília, DF – Universitários da rede privada interessados em financiar seus estudos por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem se inscrever pela internet entre esta terça-feira (7/3) e a próxima sexta-feira (10/3), por meio do Sistema de Seleção do Fies, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



A relação dos pré-selecionados será divulgada na próxima terça-feira (14/3) e os candidatos nesta condição terão os dias 15, 16 e 17 para complementar as informações. Já a convocação da lista de espera ocorrerá entre 21 de março e 18 de maio.



Apenas para o primeiro semestre do ano são ofertadas 67.301 vagas de um conjunto de 112.168 disponíveis em 1.389 instituições de todo o país. No Portal Único, os candidatos têm acesso a detalhes de vagas por instituição, curso, estado e município. Cada candidato pode apontar três opções de curso, em ordem de prioridade.



São elegíveis aos recursos do Fies alunos cuja renda familiar mensal bruta, por pessoa, seja de até três salários mínimos. Além disso, é preciso que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, com média acima de 450 pontos e nota na redação superior a zero. Ainda podem concorrer alunos com bolsa parcial do programa Universidade Para Todos (Prouni), para cobrir percentuais não cobertos pelo benefício.



Criado em 2001 para conceder financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições participantes do programa, o Fies foi ampliado nos primeiros governos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Fundo foi fundamental para democratizar o acesso e incluir jovens periféricos no ensino universitário.