Novo formato de boletim covid-19

Não desistem

Novamente comerciantes dos carrinhos de lanche estiveram na Câmara Municipal numa tentativa de convencer os vereadores a conseguirem mais prazo. O problema é que os próprios vereadores sabem que a situação é irreversível.

**

Chamada

O jeito é mesmo partir para o chamamento público e tentarem uma vaga no novo projeto do prefeito pelos caminhos legais.

**

Oração

Os comerciantes estão programando uma corrente de oração em frente ao prédio da prefeitura. Eles não confirmaram a data, mas a intenção é fazer um apelo espiritual para ver se o religioso prefeito Sérgio mude de ideia.

Data

Como foi dito anteriormente pela Coluna a data de fechamento da Alameda do Baicon com tapumes está marcada para o próximo dia 16.

**

Mulher

Hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. O Mantiqueira apresenta uma edição especial com matérias sobre a data e destacando conquistas e lutas futuras. Vale conferir.

**

Covid

Um novo formato do boletim epidemiológico da covid passa a ser adotado e com isto o painel no site da Prefeitura de Poços de Caldas será desativado. Agora as informações são só pelo Estado e segundo a Prefeitura está seguindo as normativas.