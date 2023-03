Procon Poços de Caldas e delegacia da Polícia Civil alertam sobre golpe do falso namorado

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas através do Procon em parceria com a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas lançaram uma campanha sobre os principais golpes praticados atualmente, visando alertar e proteger a população com o slogan. Golpe – Só se for contra o criminoso.

Minas Gerais registrou 128.869 crimes de estelionato cibernético em 2022, sendo 13% praticados no Instagram e 28% no WhatsApp, correspondendo a 36.006 casos só no aplicativo de mensagens, segundo os dados da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Vamos conhecer os golpes mais praticados atualmente.

“GOLPE DO

FALSO NAMORADO”

Os golpistas procuram vítimas em sites de relacionamento. Após abordarem a vítima em salas de bate-papo ou por meio de outra forma de comunicação virtual, demonstram interesse amoroso e, posteriormente, passam a se comunicar por aplicativo de mensagens.

A partir do momento em que a vítima acredita que está namorando, o criminoso afirma ser portador de alguma doença e a convence de que precisa de ajuda financeira para o tratamento. A vítima, homem ou mulher, envolvida emocionalmente, doa dinheiro.

Há casos em que golpistas se passam por namoradas estrangeiras, iludem e afirmam que estão enviando um presente. Outro criminoso se passa por funcionário de empresas especializadas em transportes de mercadorias em outro país e solicita transferência de alta quantia em dinheiro para uma conta bancária, alegando que o presente ficou preso na alfândega.

O pedido, somado à pressão sentimental, faz com que a vítima transfira o dinheiro. O namorado (a) desaparece.

COMO AGIR

Tente encontrar o namorado (a) que conheceu pela internet pessoalmente e tenha certeza de que ele existe. O encontro deve ser em local público e jamais transfira dinheiro para namorados (as) virtuais.

A campanha é orientativa e toda semana serão liberados posts nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas sobre os mais variados golpes praticados, com dicas para evitar que as pessoas caiam em armadilhas, com orientações sobre o que fazer, caso algum fraudador tente obter vantagem mediante falsas informações, promessas ou realização de negócios que não existem.