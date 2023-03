Após desentendimento homem é atingido por dois tiros. Autor do crime está foragido

Poços de Caldas, MG – Na noite de quarta-feira (8), um desentendimento entre o autor e a vítima, localizados na Avenida Santo Antônio, bairro Cascatinha, em Poços de Caldas/MG, resultou em dois disparos de arma de fogo contra a vítima. Os tiros acertaram os membros inferiores da vítima, que foi socorrida por terceiros em um posto de combustível próximo ao local dos fatos.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local dos fatos, encontrou a vítima ferida, que relatou o ocorrido. Segundo a vítima, o autor do crime é conhecido pelos meios policiais e possui várias passagens por diversos crimes. O autor evadiu-se do local tomando rumo ignorado e até o momento não foi capturado.

O SAMU realizou os primeiros socorros na vítima no posto de combustível e posteriormente a encaminhou ao Hospital Santa Casa de Poços de Caldas. O relatório médico informa que o estado de saúde da vítima é estável, tendo um projétil alojado em seu joelho direito.

Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o caso, porém a polícia segue em diligências na tentativa de localizar e prender o autor do crime.