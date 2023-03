Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher promove dia especial

Poços de Caldas, MG – Uma programação especial dedicada às mulheres tomou conta do Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher nesta quarta-feira (8). Palestra educativa, atendimento de serviços estéticos, relaxamento, distribuição de brindes, música, café da manhã que aconteceram durante toda a manhã no local, que recebeu cerca de 100 mulheres.

Teve palestra sobre “A Mulher real: um olhar para dentro”, segundo a coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Lucimara Siqueira Costa Papi, foi pensado um evento que acolhesse as pacientes, amigas, parceiras e colegas de equipe. “Afinal, todas merecem! O centro de saúde da mulher tem como propósito fazer a diferença na vida das mulheres em suas mais diferentes fases, ser um espaço onde ela sabe que tem alguém para contar. Hoje ficamos muito felizes porque muitas aceitaram nosso convite e assim nosso dia foi leve, divertido, de autoconhecimento, aprendizagem, cuidado e cura.”

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher une todos os serviços de assistência à saúde das mulheres e oferece atendimento especializado para infertilidade, mulheres em climatério e menopausa, planejamento familiar (inserção de Dispositivo Intra Uterino, vasectomia, laqueadura, usos de métodos contraceptivos oral / injetável), pré-natal especializado de alto risco, Patologias do Trato Genital Inferior (PTGI), Aleitamento Materno, Mastologia, Neonatologia e prematuridade, pneumopediatria, tratamento das doenças raras de erros natos do metabolismo e neuropediatria/ avaliação neuropsicológica.

No local também são realizados os exames de papanicolaou, biópsia de mama, ultrassom de mama, ultrassom Transvaginal, ultrassom Obstétrico, Ecocardiograma Fetal, Eletrocardiograma, Cardiotocografia, Colposcopia, Biópsia de colo e de vulva.

A coordenadora ainda agradece todos os parceiros e equipe que participaram. “Temos que celebrar todos os dias, mas tivemos uma manhã especial, com atendimento diferenciado as pacientes e equipe para celebramos a data e reforçarmos a importância do autocuidado e saúde de todos nós.”

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança está localizado na rua Paraíba, 672 – Centro e funciona das 07h às 19h.