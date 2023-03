Demutran/Poços realiza palestra preparando motoristas para o futuro

Poços de Caldas, MG – O Departamento Municipal de Trânsito, realizou uma palestra na Escola Estadual Doutor João Eugênio De Almeida, Zona Leste de Poços de Caldas, preparando os adolescentes para serem motoristas no futuro e trazendo cada vez mais conscientização.

Os agentes de trânsito abordaram o Código de Trânsito Brasileiro, reforçando que os alunos precisam pautar as decisões e conduta em segurança e também para quem for assumir a condução de um veículo requer bastante atenção a tudo o que acontece ao redor, sem jamais esquecer das regras que regem o trânsito do Brasil.

Um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Status Report on Road Safety, revelou que o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo.

Essas mortes no trânsito em decorrência de acidentes veiculares configuram a oitava principal causa de óbito por aqui. São, aproximadamente, 1,35 milhão de vítimas por ano.

Isso se deve, na maioria, à negligência dos motoristas. Estes, muitas vezes, mesmo sabendo dos graves riscos, mantêm um comportamento agressivo ao volante, usam o celular ao dirigir, abusam do consumo de álcool e outras drogas, não respeitam as sinalizações de trânsito, procrastinam a manutenção mecânica de seus veículos, entre outros. Todos são fatores que contribuem para aumentar as mortes no trânsito.

A educação viária é aquela voltada ao incentivo de boas práticas no trânsito. Por isso, ela se torna extremamente importante para a mitigação dos acidentes e mortes no trânsito e, assim, para a promoção de um futuro com mais segurança e tudo se começa sendo pedestre.

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Bruno Magalhães, comenta a importância deste tipo de atividade com os mais jovens. “Atualmente existe muito desrespeito às normas e impunidade no trânsito, e nós queremos que estes estudantes sejam conscientes do que devem fazer como motoristas e pedestres”.