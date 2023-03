Homem pede socorro para PM durante discussão de trânsito. Polícia prende arma e munições durante a ocorrência

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (9), uma equipe de Motopatrulha composta pelo Sgt Fabri e Cb Magdiel, Ten Godoi e SD Giovani, Cb Metzeker e Cb Márcia, realizava patrulhamento pela área central de Poços de Caldas quando avistou dois indivíduos discutindo no trânsito. O motorista de um dos veículos avistou as motocicletas da equipe de patrulha e pediu socorro, alegando que o outro indivíduo estava armado na motocicleta.

Os militares da Motopatrulha agiram rapidamente e procederam à abordagem dos indivíduos, localizando uma arma de fogo em posse do suspeito. Foi efetuada a prisão do autor e apreendido um revólver, além de 04 munições calibre 0.32, sendo duas delas picotadas. Além disso, a motocicleta utilizada pelo suspeito foi removida do local.

O crime cometido pelo autor foi a posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, o que configura uma grave violação da lei e representa um risco para a segurança pública. A rápida atuação da equipe de Motopatrulha foi fundamental para a efetivação da prisão e apreensão da arma e munições. A operação é mais uma ação da Polícia Militar de Poços de Caldas no combate à criminalidade e à violência na cidade.