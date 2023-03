Mulher é atropelada por moto no centro de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na tarde de 08/03/2023, por volta das 17h52min, a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito com vítima na Rua Assis de Figueiredo, no Bairro Centro em Poços de Caldas/MG. O condutor da motocicleta Honda/CG 125 Fan KSO, cor preta, ano 2011, relatou que estava transitando pela via sentido crescente, quando acessou o corredor central entre os veículos que estavam engarrafados e acabou colidindo com a vítima que atravessava a rua.

De acordo com a versão da vítima, o semáforo da via estava fechado para veículos e ela atravessou a rua entre os veículos, fora da faixa de pedestre. A vítima, uma mulher de 34 anos, não recorda de mais detalhes do acidente. O resgate do Corpo de Bombeiro foi acionado e encaminhou a vítima à UPA com escoriações no joelho direito e no pulso direito.

O condutor da motocicleta, um homem de 24 anos, técnico em informática, prestou os devidos esclarecimentos à polícia e se mostrou colaborativo. A ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram tomadas pelas autoridades competentes.