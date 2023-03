Polícia Civil indicia casal que matou idoso no bairro Estância São José

Poços de Caldas, MG – A filha e o genro de um idoso foram indiciados pela Polícia Civil pelo homicídio triplamente qualificado contra o pai dela, João Batista Domingues, de 69 anos. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (06), no bairro Estância São José, na zona Leste da cidade.

De acordo com a perícia, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória após uma lesão no intestino. A necropsia realizada pela Polícia Civil comprovou que houve sangramento interno no intestino, indicando fortes agressões. Além do homicídio triplamente qualificado, a filha e o genro também foram indiciados por maus-tratos e lesão corporal.

O casal foi preso em Campinas e transferido para Poços de Caldas. Durante o depoimento, a dupla alegou que não tinha a intenção de matar o idoso. Segundo eles, o crime ocorreu após uma briga com o pai dela, que urinou na roupa por volta das 4h. Após perceberem que o idoso estava morto, eles planejaram a fuga.

Como cuidavam do senhor João Batista e possuíam seu cartão e senha bancárias, sacaram R$ 1.300,00 da aposentadoria do pai, alugaram um táxi e fugiram. Antes de seguir para Campinas, eles pararam na cidade mineira de Bueno Brandão, no Sul de Minas, onde deixaram uma testemunha que vivia na casa junto da família.

A prisão do casal e a descoberta dos detalhes do crime causaram grande comoção na cidade de Poços de Caldas. O caso serve como um alerta para a importância de denunciar casos de maus-tratos contra idosos e a necessidade de uma maior conscientização da sociedade sobre esse tipo de crime.

Dinâmica dos fatos

A vítima, que era deficiente visual, foi brutalmente agredida pelo casal, que a deixou na cama ao perceber que estava morta, e, em seguida, tomou o cartão bancário dela e fugiu rumo a São Paulo.

Conforme levantamentos da PCMG, um outro casal que habitava a casa e presenciou o crime foi levado pelos investigados até a cidade de Bueno Brandão, a 117 quilômetros, onde deixaram o casal, que trabalhava naquela cidade, e, posteriormente, contrataram um taxista para levá-los até Campinas. Daquela cidade, eles pretendiam pegar ônibus para o estado do Maranhão, onde residem familiares do homem suspeito.

Com auxílio da PCESP, o casal foi detido, e a equipe da Polícia Civil em Poços de Caldas trouxe os suspeitos para a cidade mineira, onde foram interrogados. Eles confessaram as agressões contra o idoso, detalhando que ele teria caído e desfalecido. Segundo os presos, ao não perceberem mais qualquer sinal vida da vítima, eles então levaram o cartão bancário dela para custear as despesas da fuga e fugiram.

Negligência

O delegado Thiago Henrique do Nascimento Moreira, responsável pelo caso, explica que inicialmente havia a hipótese do crime se tratar de um latrocínio – roubo seguido de morte. Contudo, com o avançar das investigações, a PCMG constatou uma dinâmica familiar que levou à descoberta de situações de negligência quanto ao idoso já constantes.

“Os suspeitos já eram os responsáveis legais da vítima, que recebia apenas uma pensão assistencial. Contudo, ele era bastante negligenciado aos seus cuidados básicos. O imóvel também era um ambiente inóspito para habitação. Além disso, testemunhas indicam que ele sofria maus-tratos regulares tanto da filha quanto do genro”, revelou o delegado.

O homem e a mulher foram autuados em flagrante pelos crimes de maus-tratos com resultado morte e por furto qualificado, sendo encaminhados ao sistema prisional, à disposição da Justiça.

As investigações foram realizadas pela equipe de Furtos e Roubos da Delegacia Regional de Polícia Civil em Poços de Caldas.