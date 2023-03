Prefeitura promove Dia da Mulher Servidora

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, realiza na quarta-feira, 15, o Dia da Mulher Servidora, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento será realizado no Espaço Cultural da Urca, na parte da manhã, a partir das 8h.

A Prefeitura de Poços de Caldas é, majoritariamente, feminina. Dados de registro da Administração apontam que dos cerca de 7 mil servidores que atuam na prefeitura, 77% são mulheres. O evento é destinado a todas as servidoras municipais, e contará com diversas atividades, palestras, sorteio de brindes e um café especial.

Neste ano, as palestras têm como tema: A autoestima e sua importância nos diversos aspectos da vida com Mariana Rios, psicóloga, especialista em avaliação psicológica, mestra em educação, doutora em educação e professora em pós-graduação da UNIS.

Nutrição e Saúde com Sandra Aparecida de Almeida, nutricionista da atenção básica, secretaria de Saúde de Poços de Caldas.

E uma apresentação do Centro integrado da Mulher com Lucimara Siqueira Costa Papi, enfermeira da secretaria de Saúde de Poços de Caldas, apresentando os serviços prestados a população.

As mulheres correspondem a mais da metade da população total de Minas Gerais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e as celebrações são necessárias para a valorização da mulher. Conforme a secretária de Administração e Gestão de Pessoas, Ana Alice de Souza, o evento tem como principal objetivo marcar o Dia Internacional da Mulher e usar esse espaço para discussão, reflexão e conscientização das servidoras. Além de proporcionar momentos de descontração e um dia diferente na rotina das mulheres.

Programação

8h – Abertura

9h às 10h30 – Palestras

10h30 – Sorteio de brindes

11h00 ­- Encerramentoa