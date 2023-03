Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 09, é de sol com aumento de nebulosidade pela manhã e possibilidades de chuva rápida a tarde e a noite. Temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta quinta-feira é de 25 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Quinta-feira, 9, com as típicas pancadas de verão no Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. A combinação entre aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuva, preferencialmente a partir da tarde, em grande parte do estado.



Para o Norte e Leste mineiro, a previsão é de sol entre nuvens. Com redução da quantidade de nuvens no Norte e Jequitinhonha, a temperatura máxima deve situar em 36ºC nestes setores, retornando ao limiar observado no início da semana.