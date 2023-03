Servidor de Juiz de Fora pode parar nesta sexta

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu) realizou, nos últimos dias, ações em campo para convocar os servidores municipais a aderirem a uma paralisação agendada para esta sexta-feira (10), em defesa das reivindicações da campanha salarial. No mesmo dia, também pode ser deflagrada uma greve dos enfermeiros que integram a rede municipal de Saúde. A mobilização dos enfermeiros foi definida em assembleia realizada no último dia 14 de fevereiro e integra agenda nacional. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Igreja em Caeté corre risco de cair

Interditada desde 2021, pelo Corpo de Bombeiros, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, circundada por um cemitério, é exemplo de monumento do início do século 18, tomado pelas infiltrações, necessitado de intervenção na parte estrutural. O coordenador técnico de turismo, cultura e patrimônio da Prefeitura de Caeté, Pedro Conceição, informa que a PUC Minas e a Universidade Federal de Minas Gerais concluíram um estudo de drenagem do terreno no entorno da igreja. “Vamos em busca dos recursos para execução dos serviços”, disse Pedro Conceição, destacando a necessidade de participação efetiva do Iphan e da Arquidiocese de BH na preservação do bem. (Jornal Opinião – Caeté)

Consurge recebe ambulâncias do Samu

O Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge), que centraliza os atendimentos do Corpo de Bombeiros e do Samu, em toda a macrorregião Leste e Vale do Aço, agora conta com 12 novas ambulâncias que darão suporte ao serviço. O Consurge abrange mais de 80 municípios e atende mais de 1 milhão de pessoas. Ao todo, de acordo com a prefeitura de Governador Valardes, o consórcio agora conta com o apoio de 8 Unidades de Suporte Básico (USB) e 4 são Unidades de Suporte Avançado (USA). (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Nova Lima terá 470 câmeras de segurança

O prefeito de Nova Lima, João Marcelo, está fazendo o maior investimento em segurança pública da história de Nova Lima. A cidade contará com mais de 470 câmeras de segurança, ultramodernas, espalhadas por todas as regiões da cidade que irão formar o Centro Integrado de Ações Preventivas (CIAP), um amplo sistema de videomonitoramento, 24 horas por dia, com a participação da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. (A Banqueta – Nova Lima)

Bombeiros participam de workshop

O 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Formiga promoveu, nos dias 2 e 3 de março, um workshop de salvamento veicular. Participaram do treinamento 29 militares que atuam na cidade e no Posto Avançado de Arcos. Segundo o Pelotão, durante o workshop, foram ministradas diversas atividades com instruções teóricas e oficinas práticas de salvamento em veículos leves. Foram abordadas ainda as novas tecnologias dos automóveis, entre outros assuntos. (Jornal O Pergaminho – Formiga)

“Hospedagem Social” em Teófilo Otoni

O Sindcomércio Teófilo Otoni e Região recebeu representantes do Sesc Minas para apresentar o programa de Hospedagem Social ofertado em Belo Horizonte. O evento aconteceu na sede do Sindcomércio. A Hospedagem Social Sesc Venda Nova é um programa de iniciativa do Sesc em Minas Gerais direcionado a famílias do interior do estado que necessitam permanecer em Belo Horizonte em função de tratamento de saúde. O Sindcomércio Teófilo Otoni e Região é o responsável por receber as demandas dos municípios e dos hospitais da região e direcionar para a Hospedagem Sesc, para os procedimentos de cadastro. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Pedágio da Fernão Dias mais caras

As oito praças de pedágio da Rodovia Fernão Dias, entre Contagem/MG e Guarulhos/SP, terão suas tarifas reajustadas a partir da zero hora desta quinta-feira (9). A nova tarifa básica de pedágio passa a ser de R$ 2,80. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União de 6 de março de 2023 e corresponde principalmente à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período. A publicação atualiza a Tarifa Básica de Pedágio nas praças de pedágio P1, em Mairiporã/SP, P2, em Vargem/SP, P3, em Cambuí/MG, P4, em Careaçu/MG, P5, em Carmo da Cachoeira/MG, P6, em Santo Antônio do Amparo/MG, P7, em Carmópolis de Minas/MG, e P8, em Itatiaiuçu/MG. (Diário Regional – Pouso Alegre)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br